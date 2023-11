Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (21) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marujo insiste com Dona­to para andar no barco dele, mas o pescador diz para ele desistir da idéia.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Marujo insiste com Dona­to para andar no barco dele, mas o pescador diz para ele desistir da idéia. Virgilio compra um enxoval de bebê para Ruth. Ela tenta se controlar, mas começa a chorar depois que ele sai do quarto. Clarita aconselha Ruth a esperar por Marcos, mas ela decide ir embora.

Antes, pede que Clarita avise a Marcos que ela está em Pontal. Virgilio conta a Marcos o que aconteceu. Isaura avisa a Raquel que a irmã está na cidade. Ruth revela a verdade a Marcos. Marcos diz que já sabia que ela não era Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.