Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (19) vai ao ar às 14:00, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Munhoz compreende Tônia e diz que não desistiu de se casar com ela.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Munhoz compreende Tônia e diz que não desistiu de se casar com ela. A polícia encontra a arma do crime. Da Lua comenta com Floriano que Donato tinha motivos para matar Vanderlei. Virgilio marca um almoço com Breno e conta tudo que armou contra ele para ­tirá-lo da prefeitura.

Ele mostra o cartaz em que Vera aparece seminua e diz que, se ele não renunciar, vai exibi-lo em todos os lugares. Breno aceita a chantagem e os dois combinam que continuarão amigos. ­Marcos reconhece seu revólver com o delegado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:00, na Rede Globo.