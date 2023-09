Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (19) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Raquel pergunta porque Ruth está nervosa, e a irmã vai embora sem responder.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Raquel pergunta porque Ruth está nervosa, e a irmã vai embora sem responder. Da Lua insiste que Ruth conte seu segredo. Carola desabafa com seu pai por causa do casamento. Virgílio discute com Alaor e o caubói sai em defesa de Malu, que fica admirada. Depois, Alaor conversa com Malu sobre o seu namorado e ela diz que ainda gosta dele.

Raquel convida Marcos para um jantar íntimo. Ruth conta a Da Lua que teve um romance com César e ele a abandonou quando ela estava grávida, mas pede que ele guarde segredo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.