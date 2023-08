Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (15) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Duarte se atrapalha e Raquel vai embora sem o espião atrás.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Duarte se atrapalha e Raquel vai embora sem o espião atrás. No encontro, ela manda Vanderlei esquecê-la. Zé Luís reencontra Vera na quermesse da igreja. A partir dai, ele não vai deixar sua ex-namorada em paz. Duarte viaja com Malu e Carola para a fazenda. O tiro sai pela culatra: a barraca com o espantalho — que Virgílio mandou expor para irritar o prefeito — é a que vende mais na quermesse.

César procura Ruth e ela ainda se mostra ressentida por ter sido abandonada por ele. Donato persegue Glorinha e a beija à força.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.