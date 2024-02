Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (13)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (13) vai ao ar às 15:05, após 'Glô Na Rua'. Nesse capítulo, Raquel diz a Isaura que Ruth não vai se casar com Marcos.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Raquel diz a Isaura que Ruth não vai se casar com Marcos. Floriano chega e Raquel some. Ela debocha de Dalua por ele confundir a Alzira com a Ruth e os dois se atracam. Ela bate com a cabeça no chão e desmaia. Virgilio manda que Marcos leve Raquel para sua casa.

Arlete aceita o pedido de casamento de Sam­paio. Tito leva Raquel desmaiada para a casa de Flo­riano. Vasco tira o dinheiro de Maria Helena e termina o namoro. Malu põe anúncio no jornal para vender o be­zerro da fazenda. Ruth e Raquel brigam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 15:05, na Rede Globo.