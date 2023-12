Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (12) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alzira implora que Donato não a demita, mas ele não se importa: Marujo rouba no quarto de Vanderlei o negativo da foto em que aparece Donato empurrando o pai de Dalua.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Alzira implora que Donato não a demita, mas ele não se importa: Marujo rouba no quarto de Vanderlei o negativo da foto em que aparece Donato empurrando o pai de Dalua. Alzira começa a trabalhar com os pescadores. Otavinho confirma para Ma­lu que foi Virgilio quem mandou demitir Alaor.

Arlete conversa com Floriano e Isaura para saber se César realmente teve um romance com Ruth, mas eles não revelam nada. Dalua perde a paciência com Donato e diz que se lembrou que ele matou seu pai. Com raiva, o padrasto bate nele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.