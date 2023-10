Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (10) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth ofende Andréa.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Ruth ofende Andréa. Juju vai visitar Raquel e se assusta com Dalua. Arlete almoça com Sampaio e pede que não a procure mais. Do­nato desconfia de que os pescadores estão tramando contra ele e pergunta a Glo­rinha se ela sabe de alguma coisa. Sampaio convence Arlete a fazer um teste com César para saber se ele não está atrasando o casamento.

Breno se lembra de quando conheceu Vera numa boate e os dois discutem. Clarita conta a Marcos que o médico deu alta a Ruth. Ruth é pressionada por Marcos e diz que tem algo a dizer.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.