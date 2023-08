Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (1)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (1) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth acalma Floriano e impede que ele brigue com Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Ruth acalma Floriano e impede que ele brigue com Raquel. Arlete conta a Clarita sobre a reação de Floriano ao saber que não iria entrar na igreja com a filha. Tito conta para Chico que Donato o viu trocando camarão. Munhoz convida Tônia para ir à Missa. Raquel se arruma para o casamento. Clarita diz para Raquel que ficou desapontada com ela por mentir sobre Floriano. Julieta acha uma receita médica de Sampaio. Alzira tenta fazer as pazes com Dalua. Joel avisa para os amigos que vão preparar uma greve geral em Pontal.

Dalua fica chateado por não conseguir se lembrar do rosto do pai dele. Dalua sonha com Ruth. Raquel e Virgílio entram na igreja. Triste, Ruth olha os noivos durante a cerimônia. Andréa dá um beijo em Marcos. Curioso, Virgílio observa Clarita conversando com Alemão. Virgílio manda Zé Pedro colocar o espantalho na praça. Juju e Sampaio comentam sobre a falta de convidados na igreja. Malu e Carola decidem ir para a fazenda. Zé Pedro deixa o espantalho na placa da praia. Malu leva um tombo e acaba sendo carregada por Alaor.

Dalua diz para Glorinha que vai a um médico no Rio de Janeiro. Tito vai para o Rio de Janeiro. Clarita, Virgílio e Zé Luiz chegam em Pontal. Ruth conta a Dalua que Marcos e Raquel viajaram para os EUA em lua-de-mel. Breno fica tenso ao ver na praia o espantalho. Revoltada, Tônia toma as dores de Breno e começa a convocar o povo a ficar do lado dele. Breno discursa para o povo e é aplaudido. Ruth, Tônia e Manoela vão à casa do prefeito dar apoio a ele. Malu e Carola decidem ir para Pontal. Munhoz sugere que Virgílio pode estar por atrás da criação do espantalho.

Virgílio confessa a Tônia que a quer e tenta agarrá-la. Dalua diz a Ruth que quando ele ficar bom vai se casar com ela. Tito avisa ao pai que pediu demissão e decidiu ficar em Pontal. Dalua conta para Glorinha e Alzira que Ruth vai levá-lo ao médico. Marcos e Raquel chegam em Nova York. Arlete promete ajudar Ruth a encontrar um bom médico para Dalua. Malu acusa Virgílio de ter planejado o espantalho. Alzira avisa Dalua que Ruth chegou para levá-lo ao médico.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.