Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Isaura pede que Raquel conte logo a Floriano que ela está viva.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Isaura pede que Raquel conte logo a Floriano que ela está viva. Virgílio inventa que Reginho se machucou para obrigar Tônia a ir, de noite, ao hotel. Vitor estranha ao vê-Ia e conclui que ela está tendo um caso com Virgilio. Dalua vai para o Rio de Janeiro e conta a Ruth que Marcos vai morrer, pois só assim ele poderá se casar com ela, como estava escrito na sorte do realejo.

Dalua vê o negativo de Marujo com o flagrante da morte de seu pai. De um helicóptero, Malu joga panfletos com um poema ironizando Virgílio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.