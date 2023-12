Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 14:35, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Floriano diz a Dalua que tem um compromisso.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Floriano diz a Dalua que tem um compromisso. Isau­ra fica aliviada e promete a Dalua que, se ele não contar nada, não voltará maia à cabana. Virgílio fica sabendo que Vitor hipotecou o restaurante e pensa em pagar a dívida para tirá-lo dele. Malu e Alaor saem para dançar.

Virgílio revela a Galvão que “Raquel” teve um caso com Vanderlei e enganou muitas vezes Mar­cos, que chegou a pedir divórcio. O advogado vai até o hotel e descobre que Raquel esteve lá no dia do crime. Ruth assegura para Galvão que não foi ao hotel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:35, na Rede Globo.