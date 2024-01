Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 14:35, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alzira e Dalua namoram.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Alzira e Dalua namoram. Raquel confirma para Isaura que vai contar a verdade para Floriano. César contrata um detetive para achar Zé Luiz. Raquel aparece na casa de César com um revólver. Os dois discutem, ele lhe tira o revólver e ameaça matá-la, mas ela dá uma dentada na sua mão e foge.

Malu comenta com Clarita que desistiu do cau­bói. Virgílio se lembra do teste com as impressões digitais de Raquel e conclui que o laudo estava errado. Isaura tem delírios de febre e diz a Floriano que Raquel mentiu para ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:35, na Rede Globo.