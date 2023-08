Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Da Lua e Tito ficam revoltados e começam a pensar num plano para destruir Donato.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Da Lua e Tito ficam revoltados e começam a pensar num plano para destruir Donato. Na fazenda, Carola fica encantada com Alaor. Raquel viaja correndo para Pontal para avisar Ruth da história que inventou sobre seu namoro com Vanderlei. Atrás da porta, Marcos escuta a combinação das duas. Donato faz uma proposta a Marujo: leva-o num passeio de barco se contar o que os pescadores estão tramando contra ele.

Embriagada, Raquel confessa que foi ela quem namorou Vanderlei, mas avisa: “Divórcio nunca!”. Marcos descobre a verdadeira Raquel: fria e mentirosa. Como o espantalho não deu certo, Zé Pedro propõe a Virgílio greve geral em Pontal. Raquel tenta fazer as pazes com Marcos, mas ele não se dobra. Numa boate, Vanderlei e Andréa se beijam. Os pescadores fazem uma reunião e Floriano decide usar o dinheiro que Marcos lhe deu para comprar mais barcos.

Raquel vai para Pontal fazer com que o pai desista dessa ideia e acaba discutindo com Ruth, que a derruba na cama num primeiro acesso de raiva. Raquel elogia Ruth por deixar de ser pamonha. Vera comenta com Maria Helena que está com medo de que Zé Luiz a procure. O detetive fotografa Vanderlei abraçado com Raquel. Donato descobre que os pescadores querem deixar de trabalhar para ele e todos acham que foi Da Lua quem contou sobre a reunião.

Da Lua fica chateado e não consegue convencê-los do contrário. Só Ruth e Glorinha acreditam nele. Para piorar, Donato confirma que o traidor é Da Lua. Ao saber disso, Tito briga com ele. Zé Luiz telefona para Vera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.