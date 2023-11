Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alaor fica com raiva por­ que Malu saiu com sua turma e tranca a porta.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Alaor fica com raiva por­ que Malu saiu com sua turma e tranca a porta. Ela grita para acordá-lo, mas é obrigada a dormir do lado de fora. No dia seguinte, o caubói diz que não ouviu nada, deixando-a furiosa. Reginho amassa o carro de Zé Pedro numa brincadeira. Sampaio pede que a secretária fique atenta aos atos de Virgilio na corretora até ele reassumir a presidência.

Munhoz diz a Tônia que precisa viajar, mas não revela o motivo. Raquel vê Dalua perto da praia onde está escondida e aparece para ele como um fantasma

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.