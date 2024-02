Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (16)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (16) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos diz a Raquel que ela não o engana mais e a expulsa de sua casa.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Marcos diz a Raquel que ela não o engana mais e a expulsa de sua casa. Virgilio comenta com César que não conseguiu empréstimo no banco para pagar as ações e que precisará tirar dinheiro da corretora. César acha arriscado. Reginho morre por causa de hepatite heorrágica, contraída no mar poluído.

Malu solta o bezerro. Alaor o procura por toda a fazenda e desconfia de Malu, mas ela nega. Ela tem um pesadelo com o bicho e sai atrás dele com um revólver. Luzia pega uma cobra e a segue. Zé Pedro ameaça Virgílio com uma arma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.