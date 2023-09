Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Arlete, César, Raquel e Marcos vão passear de iate.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Arlete, César, Raquel e Marcos vão passear de iate. Clarita pergunta a Ruth sobre o seu namoro com Marcos, mas ela muda de assunto. César não deixa Marcos ficar sozinho com Raquel. Tônia aceita um convite de Munhoz para passear de lancha. Raquel sai no meio da festa para se encontrar com Vanderlei no hotel, mas ele não abre a porta.

Donato leva oferendas para Iemanjá numa festa na praia. Raquel se cansa de bater na porta e fica sentada no corredor, quase chorando. Isaura encontra Raquel . Isaura leva Raquel pra casa. Marcos estranha o sumiço de Raquel, mas Isaura explica que ela passou mal. Vanderlei viaja para o Rio.

Clarita conta a Marcos que os pais eram feirantes, para a surpresa do filho. Raquel comenta com a mãe que até o fim da semana vai fazer as pazes com Marcos. Joel recebe um telegrama do primo Vítor, avisando que ele está indo para Pontal cobrar a dívida que ele lhe deve.

Joel conta a Tônia que vai fugir e a chama para ir junto, mas ela se nega. Virgílio resolve mandar Malu para a Suíça. Malu mente que está grávida e diz que o pai é Alaor.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.