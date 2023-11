Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (10)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (10) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Quando está quase contando a Marcos que ela não é Raquel, Ruth é interrompida por Clarita.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Quando está quase contando a Marcos que ela não é Raquel, Ruth é interrompida por Clarita. Completamente bêbada, Ruth confessa a Virgilio que foi Raquel quem morreu e ele diz que vai chamar Marcos para ouvi-la. Dalua implica novamente com Juju, deixando-a assustada.

Clarita não deixa que Virgilio leve Marcos para o quarto e Ruth acaba adormecendo. Virgilio guarda o copo que Ruth usou para fazer um teste com as impressões digitais dela. Marcos passa a noite na poltrona do quarto de Ruth e murmura que a ama.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.