Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos acaba cedendo aos carinhos de Raquel, que desiste de discutir com ele.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Marcos acaba cedendo aos carinhos de Raquel, que desiste de discutir com ele. Maria Helena é irônica com Breno. Virgílio pede a secretária que encomende uma jóia para ele dar a Clarita de presente de aniversário de casamento. Raquel diz para Marcos que não quer ter filhos logo e ele fica decepcionado. Breno ordena que os guardas prendam quem entrar na água da praia. Vera fica irritada porque Breno não impede que Maria Helena seja presa e discute com o marido.

Tônia diz para Joel que Virgílio não presta, mas ele não acredita. Com segundas intenções, Malu prepara uma festa surpresa para o aniversário de casamento dos pais. Maria Helena sai da cadeia e Breno e Vera fazem as pazes. Breno decide cercar a praia. Malu recebe na festa um grupo de mendigos. Os amigos de Malu amarram Duarte em uma árvore para que ele não conte nada a Virgílio sobre os mendigos. Malu os apresenta aos amigos do pai, que vão embora sem entender nada.

Malu finge dormir quando Virgílio a procura. Breno conta a Vera que vai cercar a praia e ela acha que o marido está exagerando. Marcos e Raquel já começam a se desentender na lua-de-mel. Ele reclama que a mulher está bebendo muito. No fim da noite, Raquel faz uma declaração de amor a Marcos: “Você é muito chato, mas eu te amo, Vanderlei”. Marcos não reage e Raquel, completamente bêbada, acaba dormindo no seu colo. No dia seguinte, Raquel diz a Marcos que Vanderlei é o namorado de Ruth e ele acredita.

Ela lhe dá uns beijinhos e tudo fica resolvido. Ao saber do cordão de isolamento na praia, Virgílio força um passeio com Breno para que ele seja bastante vaiado. Da Lua ouve Vanderlei chantagear Donato por causa da morte do seu pai. O rapaz passa a ter certeza de que o padrasto é culpado. Virgílio arma um plano com Andréa para separar Marcos e Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.