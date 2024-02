Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (5)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (5) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Clarita tenta acalmar Vir­gilio e ele a joga no chão.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Clarita tenta acalmar Vir­gilio e ele a joga no chão. Ao cair em si, ele pergunta para a mulher o que ela está fazendo no chão. Alemão lê o estatuto da cooperativa para os pescadores. Regi­nho fica preocupado com Marujo porque ele vai sair de barco. Os dois estão conversando quando o menino diz a Marujo que viu Donato na janela.

O pescador o manda avisar ao delegado. Donato consegue entrar na casa e, quando está para apertar o gatilho, é surpreendido pelo delegado. Dalua passeia com Alzira e Ruth.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.