Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (4)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (4) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth conta a verdade para Alzira, que promete não dizer nada.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Ruth conta a verdade para Alzira, que promete não dizer nada. Celina chega no Rio. Marcos revela a Floria­no o que aconteceu entre Ruth e César no passado. Marcos sugere aos pescadores que formem uma cooperativa. Alzira confessa a Ruth que é apaixonada por Dalua.

Tônia faz uma liquidação no bazar e Virgilio compra tudo para agradá-la. Donato descobre que foi roubado. Maria Helena dá o cartaz de Vera para Virgilio. Raquel se encontra com Vanderlei e o aconselha a chantagear Virgílio para conseguir dinheiro. Vanderlei promete a Raquel que terá a fazenda de volta.

Na saída do hotel, quase que Raquel esbarra em Virgilio. Tônia entope a sala de Virgilio com tudo o que ele comprou no bazar, mas o vice-prefeito devolve para Manoela. Depois, ele dá um beijo no rosto de Tô­nia. Malu chega em casa bêbada e Alaor fica sem graça por causa de Celina, que está vendo a cunhada pela primeira vez.

O pescador Bastião, a mando de Donato, leva Reginho para um passeio. Tônia e Zé Pe­dro estranham sua demora e começam a procurá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.