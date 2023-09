Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (4)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (4) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Raquel se acalma ao ver que Da Lua está respirando.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Raquel se acalma ao ver que Da Lua está respirando. Floriano e Alzira chegam ao local onde ele caiu e acusam Raquel, mas ela diz que só tentou se defender. Eles levam o rapaz desmaiado para casa e todos o visitam. Breno consegue fazer o comércio reabrir. Marcos dá uma jóia a Raquel pelos seis meses de casados.

O casal sai para comemorar e encontra Andréa e Vanderlei. Raquel não fica nem mais um minuto no bar. Em casa, eles brigam mais uma vez. Da Lua sonha com a morte do pai: Donato o empurrou das pedras.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.