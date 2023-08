Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (28)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (28) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Donato aceita que o delegado vasculhe a casa.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Donato aceita que o delegado vasculhe a casa. Num baile, Tônia se arruma toda bonita para Joel, mas ele se interessa por Maria Helena. Por enquanto, Tônia não desistirá de ficar com ele. Em outro canto da festa, Vera vê Zé Luiz e sai correndo. O delegado não revista o próprio Donato, que estava escondendo o dinheiro. Zé Luiz conta a Joel sobre o seu caso com Vera. Ainda solteira, ela só saía com homens ricos e ele escondeu dela que era um simples estudante.

Raquel vai a Pontal consolar a mãe e Marcos decide buscá-la. Raquel põe um vestido de Ruth para ir ao encontro de Vanderlei. Para sua sorte, ela só levou uma roupa e quis trocar. Da Lua pega uma faca para matar Raquel. Só assim a Ruthinha poderá ficar com Marcos. A incansável Raquel procura Vanderlei para que ele desista de Andréa. Marcos vê os dois. Claro que ela se faz passar por Ruth.

Como já viu esse filme, Marcos exige provas e vai até a casa dela, mas Raquel dá um jeito de passar a aliança para Isaura entregar a Ruth. Ela bate o pé, mas acaba cedendo ao pedido da mãe. Ruth, vestida como Raquel, diz a Marcos que o ama. Virgílio comenta com Andréa que Raquel está a beira de um ataque de nervos por causa do noivado. Alemão estraga os planos de Da Lua ao contar que Marcos está em Pontal.

Marujo cobra o prometido passeio de barco a Donato e o patrão marca a saída à noite, quando os dois farão um “servicinho”. Ruth diz a Raquel que nunca mais vai enganar Marcos e dá uma bofetada na irmã. Carola percebe que Alaor está interessado em Malu. Virgílio marca uma greve geral.

Que horas começa?

