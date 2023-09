Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Donato manda Tito embora e Glorinha põe a culpa em Dalua.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Donato manda Tito embora e Glorinha põe a culpa em Dalua. Alzira consola Dalua e os dois acabam se beijando. Virgilio e Alaor discutem. Malu, finalmente, se casa. Depois, ela conta a todos que não está grávida. Virgilio fica sem ação e Malu explica à mãe que eles vão anular o casamento. Na hora de embarcar, Malu quer ir para os Estados Unidos, mas Alaor troca as passagens e vai para o interior de São Paulo participar de um rodeio.

Vanderlei marca um encontro com Raquel e Marcos é avisado. No restaurante, ele ouve as declarações de amor de Raquel a Vanderlei. Marcos vai embora para casa e arruma a mala de Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.