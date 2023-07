Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (24)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (24) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Andréa se apresenta para Raquel e Clarita se espanta ao vê-las juntas.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Andréa se apresenta para Raquel e Clarita se espanta ao vê-las juntas. Virgílio pede a Marcos que fique morando em sua casa depois de se casar com Raquel até que ele consiga construir uma casa para eles. A pedido de Virgílio, Alaor vai à casa dele e encontra Malu. Raquel volta para Pontal e conta para a mãe como é a casa de Marcos. Depois, ela se encontra com Vanderlei. Floriano flagra os dois juntos e briga com Vanderlei.

Da Lua fica desesperado ao ver que destruíram a escultura que ele havia feito de sua amiga Ruth. Floriano passa um sermão em Raquel por ela ter se encontrado com Vanderlei. Furiosa, Raquel diz ao pai que Ruth não é santa e que ela guarda um segredo. Ruth diz a Raquel que vai contar a Marcos que ela não gosta dele e Raquel a ameaça. Da Lua pega um pouco de soda cáustica e diz a Alzira que vai queimar a mão de Raquel.

Depois, ele vai à casa de Floriano e entra sem que ninguém o veja. Neste instante, Donato e o delegado chegam lá. Da Lua pede a Ruth que diga que ele foi lá porque ela pediu o produto químico. Para ajudar o amigo, Ruth confirma a versão de Da Lua. O delegado decide ir embora. Malu propõe aos amigos uma gincana onde cada um tem que levar para a casa dela um animal que achar na rua.

Da Lua conta a Glorinha que Ruth fez com que o delegado e Floriano acreditassem nele. Ruth chora após discutir com Raquel por causa de Marcos. Clarita e Arlete desistem de entrar em casa após ver a mansão de Virgílio cheia de animais. Malu apresenta Alaor como sendo o animal que ela encontrou na rua.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.