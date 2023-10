Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Clarita elogia o gesto de Ruth.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Clarita elogia o gesto de Ruth. Alaor briga com Malu porque ela guarda uma foto de Gilberto. Um motorista de táxi entrega a Virgilio um lenço que Ruth esqueceu no carro e fica sabendo que ela foi ao hospital onde Dalua está internado. Virgilio começa a desconfiar de que Ruth está no lugar de Raquel.

Vanderlei exige que Andréa consiga a escritura da fazenda para ele. Virgilio pergunta a Dalua se alguém o visitou e ele diz que ­ apenas Alzira. Virgilio manda Andréa terminar o noivado com Vanderlei. Virgilio diz a Andrea que desconfia que Raquel esteja morta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.