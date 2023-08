Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos descobre a verdadeira Raquel: fria e mentirosa.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Marcos descobre a verdadeira Raquel: fria e mentirosa. Como o espantalho não deu certo, Zé Pedro propõe a Virgílio greve geral em Pontal. Raquel tenta fazer as pazes com Marcos, mas ele não se dobra. Numa boate, Vanderlei e Andréa se beijam. Os pescadores fazem uma reunião e Floriano decide usar o dinheiro que Marcos lhe deu para comprar mais barcos. Raquel vai para Pontal fazer com que o pai desista dessa ideia e acaba discutindo com Ruth, que a derruba na cama num primeiro acesso de raiva.

Raquel elogia Ruth por deixar de ser pamonha. Vera comenta com Maria Helena que está com medo de que Zé Luiz a procure. O detetive fotografa Vanderlei abraçado com Raquel. Donato descobre que os pescadores querem deixar de trabalhar para ele e todos acham que foi Da Lua quem contou sobre a reunião. Da Lua fica chateado e não consegue convencê-los do contrário. Só Ruth e Glorinha acreditam nele.

Para piorar, Donato confirma que o traidor é Da Lua. Ao saber disso, Tito briga com ele. Zé Luiz telefona para Vera. Vera desliga o telefone no mesmo momento. De tão nervoso, Zé Luiz atropela o padre. Glorinha briga com Tito ao saber que ele bateu em Da Lua. Ruth também o trata mal, para espanto de todos. Os pescadores fazem nova reunião e Marujo fica atento quando Floriano diz que o dinheiro está bem guardado com ele.

Os comerciantes pressionam o prefeito a liberar a praia. Virgílio vai para a fazenda e exige que Alaor não freqüente a casa porque é apenas um empregado. Como não engole desaforos, o capataz pede demissão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.