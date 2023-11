Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (20)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (20) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alaor, Malu, Carola e Zé Luiz vão a uma boate e Ca­rola convida Alaor para dançar.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Alaor, Malu, Carola e Zé Luiz vão a uma boate e Ca­rola convida Alaor para dançar. Os dois chamam atenção na pista e Malu fica com ciúmes. Alzira encontra Dalua desmaiado e o leva para casa. Ao acordar, ele diz que viu o fantasma de Ruth, mas ninguém acredita.

Raquel pede que Isaura avise quando Ruth chegar em Pontal. Virgilio oferece US$ 10 mil e um apartamento no Rio a Maria Helena para ela entregar um cartaz com a foto de Vera como dançarina de uma boate erótica. Raquel vai à casa de Virgilio. Virgílio estranha ver “Raquel” fumando e a chama de Ruth.

Raquel o confunde ao imitar o jeito humilde da irmã e, logo em seguida, rir dele. O sogrinho fica atento quando ela pega um copo de uísque, para poder ti­rar as impressões digitais, mas ela o quebra depois de discutir com ele. Marujo vê Vanderlei mostrar a Donato a foto em que este aparece empurrando o pai de Dalua.

Carola diz a Alaor que Malu está começando a ficar com ciúmes. Virgilio conta a César que tem um plano para obrigar Ruth a sair de casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.