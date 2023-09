Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Raquel comenta com a mãe que até o fim da semana vai fazer as pazes com Marcos.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Raquel comenta com a mãe que até o fim da semana vai fazer as pazes com Marcos. Joel recebe um telegrama do primo Vítor, avisando que ele está indo para Pontal cobrar a dívida que ele lhe deve. Joel conta a Tônia que vai fugir e a chama para ir junto, mas ela se nega.

Virgílio resolve mandar Malu para a Suíça. Malu mente que está grávida e diz que o pai é Alaor. Malu pede para Alaor confirmar a gravidez. Virgílio conversa com ele e decide marcar o casamento. Malu revela a Marcos que é tudo mentira.

Depois, ela explica ao caubói que vai anular o casamento. Virgílio e Clarita preferem uma cerimônia discreta para que ninguém saiba de nada e dão a fazenda para os dois morarem. Alaor conta a Marcos que só aceitou participar da farsa porque é apaixonado por Malu.

Raquel conta a Ruth que Alaor vai se casar com Malu porque ela está grávida e a irmã deixa a xícara cair.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.