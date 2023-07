Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio chega em casa e expulsa os convidados de Malu.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Virgílio chega em casa e expulsa os convidados de Malu. Santiago e Vasco provocam um incêndio no carrinho de Manoela. Dalua acha o querosene usado para queimar a barraca de Manoela. Ruth diz para Raquel fazer Marcos feliz. Wanderlei vai procurar Raquel. Breno fica indignado ao saber que puseram fogo no carrinho de Manoela. Ruth conversa com Dalua e confessa que está muito triste porque Raquel lhe roubou o namorado. Manoela vai à delegacia prestar queixa, mas o delegado não lhe dá atenção. Virgílio fica indignado ao ler no jornal a reportagem sobre a sua família.

Da lua vigia Raquel e se aproxima dela com uma corda nas mãos. Ao ver Dalua, Raquel foge, mas ele consegue alcançá-la e a agride. Raquel, grita por socorro e Donato ouve. Donato se aproxima deles e Dalua foge. Raquel diz para Isaura que Dalua tentou matá-la. Ruth avisa Glorinha que Donato mandou os pescadores procurarem por Dalua. Tônia confessa ao delegado que foi ela quem avisou a Breno que estavam retirando as placas da interdição da praia. Ruth encontra Dalua e ele conta que agrediu Raquel porque ela mentiu para ele sobre Marcos.

Virgílio e Malu conhecem Alaor na fazenda de Arlete. Servílio e Marujo desmentem Donato na frente do delegado. Glorinha conta para Dalua e Ruth que o delegado não vai procurar por ele. Marcos diz que quer conversar com Ruth. Raquel tenta adiar a conversa, mas não consegue. Ruth começa a contar para Marcos o que realmente aconteceu. Floriano chega e Ruth desiste de continuar a conversa. Marcos diz a Raquel que quer marcar o casamento para o final do mês. Dalua volta para casa. Na fazenda de Arlete, Malu pega o revólver de Alaor e dá um tiro que acaba atingindo Carola.

César briga com Malu por causa do tiro em Carola. Rozendo conta a Virgílio que foi Tônia quem avisou a Breno sobre as placas da praia. Joel discute com Tônia por causa das placas na praia. Raquel cobra o dinheiro novamente de Wanderlei. Marcos leva Clarita para conhecer a família de Raquel. Raquel conta a Clarita que Virgílio lhe dera dinheiro para atrapalhar o namoro de Ruth com Marcos. Clarita conhece Floriano, Isaura e Ruth.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.