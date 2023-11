Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Malu reclama da indiferença de Alaor.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Malu reclama da indiferença de Alaor. Ao acordar, Ruth pede desculpas a Mar­cos. Vanderlei dá duas bofetadas em Andréa porque ela falsificou a assinatura no cheque para ele não poder descontar. Virgílio é avisado de que as impressões digitais não estavam nítidas no copo.

Dalua é convidado para ser professor de esculturas de areia no Rio. Alaor combina com Carola de fingir interesse por ela para provocar ciúmes em Malu. Vanderlei conta a Sampaio o plano de Virgilio e Andréa para acabar com o casamento de Marcos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.