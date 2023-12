Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio marca um encontro com Vanderlei no hotel e promete lhe dar a escritura.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Virgílio marca um encontro com Vanderlei no hotel e promete lhe dar a escritura. César insiste com Arlete para esquecer o que Dalua contou, mas ela diz que ainda está em dúvida. Marcos fica sabendo que Vanderlei ligou para Ruth e, furioso, pega sua arma no cofre e diz que ele não vai mais perturbá-la.

Ruth e Clarita ficam preocupadas, mas Mar­cos volta e diz que não encontrou Vanderlei no hotel. Vilma procura Vanderlei, mas ele a trata mal. Virgilio manda demitirem Alaor. Do­nato despede Alzira só para irritar Dalua.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.