Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, “To em outra e não sobrou lugar para você, Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

“To em outra e não sobrou lugar para você, Raquel.”. Clarita comenta com Arlete que vai esperar o diagnóstico da doença de Virgílio para largá-lo. Marcos não aceita o convite de César para morar com ele. Malu conta a Carola que Joel vai vender o restaurante. Malu acha que assim vai deixar Virgílio morrendo de raiva.

Raquel conta aos pais que está grávida e, ao voltar para casa, começa o seu plano para reconquistar Marcos. Raquel finge um mal-estar e, com muita meiguice, pede para que Marcos durma com ela. Marcos a repele e Raquel se faz de vítima. Na frente da prefeitura, uma multidão carrega cartazes com as frases: “Abaixo ao Prefeito” e “Liberem a praia já!”.

Os manifestantes começam a brigar entre si, o delegado atira para o alto e o prefeito faz um discurso. Manoela puxa um coro a favor de Breno e o povo acaba aplaudindo. O plano de Virgílio fracassa mais uma vez. Num rompante, Sampaio se declara para Arlete. Malu escuta Virgílio dizer a César que finalmente vai comprar o restaurante de Joel, como tanto sonhou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.