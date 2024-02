Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 14:25, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marujo convence Dalua a não ir com ele no barco.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Marujo convence Dalua a não ir com ele no barco. Raquel vai à casa de An­dréa e diz que pode ajudá-la a reconquistar Marcos. Cé­sar oferece uma viagem para Zé Luiz, mas ele recusa. Virgilio comenta com César que Zé Luiz também não agiu certo com ele. Marcos pede que Alaor dê uma chance a Malu e vá com ela, ao médico para saber se ela está realmente grávida.

Ve­ra confessa para Tônia que ela era uma dançarina de boate erótica nos Estados Unidos. Marujo se despede de Reginho e Dalua e entra no barco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:25, na Rede Globo.