Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Raquel sai de casa xingando Marcos e dizendo que voltará com uma surpresa para ele.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Raquel sai de casa xingando Marcos e dizendo que voltará com uma surpresa para ele. Virgílio se alegra ao saber que o filho vai pedir o divórcio. Com seu choro, Ruth confirma ao pai que ainda é apaixonada por Marcos. Virgílio mostra para Marcos todas as fotos que tirou de Raquel junto de Vanderlei.

O filho assegura que vai pedir para César providenciar o divórcio imediatamente. Donato e Marujo só têm tempo de afundar um barco de Floriano. Quando ele chega, os dois se escondem no ancoradouro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.