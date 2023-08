Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (31)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (31) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Donato explica a Marujo que eles vão furar o casco do barco de Chico Belo em alto-mar.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Donato explica a Marujo que eles vão furar o casco do barco de Chico Belo em alto-mar. Virgílio se descontrola com Raquel. Raquel deixa Virgílio irritado ao assegurar que não vai se separar de Marcos. Depois de afundar o barco de Chico Belo, Donato despacha Marujo. Numa nervosa discussão, Virgílio atira um livro na direção de Breno, mas não acerta.

Bêbado, Marujo quase confessa que ajudou a afundar o barco, mas Donato chega a tempo de impedir. Joel vai almoçar na casa de Virgílio e Malu pede que ele lhe dê aulas de violão. Ela quer mesmo é namorar com ele. Virgílio agarra Tônia e ela atinge a testa dele com um objeto pesado Clarita mostra os exames de Virgílio para Arlete e elas desconfiam de que ele está com uma doença grave.

Joel fica empolgado com o interesse de Malu por ele. Virgílio marca um jantar para pedir desculpas a Breno e escolhe o restaurante de Joel, para dar a impressão de que não é rancoroso. Como não conseguiu nada com Tônia, Virgílio agarra Clarita, mas a chama pelo nome da primeira. Tônia desconfia dos planos de Malu e quebra o violão de Joel.

Raquel pergunta a Vanderlei quanto ele quer para largar Andréa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.