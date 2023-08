Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (3)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (3) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos acaba cedendo aos carinhos de Raquel, que desiste de discutir com ele.

Marcos acaba cedendo aos carinhos de Raquel, que desiste de discutir com ele. Maria Helena é irônica com Breno. Virgílio pede a secretária que encomende uma jóia para ele dar a Clarita de presente de aniversário de casamento. Raquel diz para Marcos que não quer ter filhos logo e ele fica decepcionado. Breno ordena que os guardas prendam quem entrar na água da praia. Vera fica irritada porque Breno não impede que Maria Helena seja presa e discute com o marido.

Tônia diz para Joel que Virgílio não presta, mas ele não acredita. Com segundas intenções, Malu prepara uma festa surpresa para o aniversário de casamento dos pais. Maria Helena sai da cadeia e Breno e Vera fazem as pazes. Breno decide cercar a praia. Malu recebe na festa um grupo de mendigos.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.