Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Dalua vê Isaura andando na praia deserta e vai atrás dela. Ruth conta a Galvão que se entregou à polícia para defender Marcos, mas não matou Vanderlei. Dalua vê que Isaura entrou numa cabana abandonada e bate na porta.

Isaura não o deixa entrar, mas ele vê um cigarro aceso e a acusa de estar traindo Floriano. Bre­no comenta com Vera que deseja ir embora de Pontal, mas ela diz que não vai. Dalua procura Floriano e pede para conversar com ele em particular.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.