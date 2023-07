Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (27)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (27) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio acaba aceitando o pedido de Marcos para que ele entre na igreja com Raquel.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Virgílio acaba aceitando o pedido de Marcos para que ele entre na igreja com Raquel. Tito pede Glorinha em namoro. Marcos mostra para Malu o carro que ele comprou para dar de presente para Raquel. Wanderlei diz a Raquel que ele vai ao casamento dela, que lhe pede que não faça nenhum escândalo. Raquel pergunta para Ruth qual é o segredo dela. Malu vai ao hospital e Alaor continua sem falar com ela.

Marcos vai buscar a família de Raquel em Pontal para se arrumarem para o casamento. Alaor volta para a fazenda. Breno implica com o vestido de Vera para o casamento de Marcos. Raquel fica feliz por causa do carro que Marcos lhe deu. Floriano fica furioso ao saber que Raquel mentiu dizendo que ele não queria entrar com ela na igreja.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.