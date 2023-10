Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (19)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (19) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Da Lua tenta fugir, mas o agarram com força.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Da Lua tenta fugir, mas o agarram com força. Ruth comenta com Isaura que está em dúvida se vai concordar com o divórcio e a mãe diz que ela precisa fazer isso para acabar com a farsa. Alzira conta a Glorinha que o copo sumiu. Virgilio se aproxima de Maria Helena para descobrir algo sobre o passado de Vera.

Ruth comenta com Clarita que decidiu confirmar a separação. Marcos e Ruth dormem juntos. Munhoz aponta uma arma para Virgilio e salva Tô­nia. O juiz pergunta a Ruth se está disposta a se separar e ela responde que não.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.