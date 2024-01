Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgílio diz a Breno que não entregará o cartaz de jeito nenhum.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Virgílio diz a Breno que não entregará o cartaz de jeito nenhum. Carola conta para César que Zé Luiz está no Rio. Raquel liga para Marcos e passa novo trote. Ele pensa que é Andréa e reclama com ela. Marcos vê César pela primeira vez depois do julgamento e dá socos nele.

Como Donato fugiu, Dalua dá os barcos dele para os pescadores. Isaura conta para Raquel que Marcos e Ruth vão viajar em lua-de-mel no dia seguinte. Donato se refugia na casa de Bastião. Dalua chama Alzira de Rutinha e ela confirma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.