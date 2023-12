Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth vai atrás de Marcos em Pontal.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Ruth vai atrás de Marcos em Pontal. Vitor aconselha Garnizé a se declarar para Manoela. Virgilio insiste com Vitor para comprar o restaurante. Dalua assiste ao ensaio do circo. Ruth pede que Floriano vá até o hotel de Vanderlei e procure Marcos. Raquel se encontra com Vanderlei e Vilma vê os dois se despedindo.

Sam­paio, a pedido de Carola, arranja emprego para Alaor. Começa o espetáculo no circo. Floriano se encontra com Marcos no hotel, que, assustado, pede para chamarem a polícia porque Vanderlei está morto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.