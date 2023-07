Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Raquel briga com Wanderlei.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quinta-feira

Raquel briga com Wanderlei. Marcos diz a Andréa que não vai haver mais casamento. Andréa fica furiosa e expulsa Marcos de sua casa. Raquel descobre que Wanderlei gastou o dinheiro dela comprando uma moto e lhe dá uma bofetada. Wanderlei pede a Donato que lhe empreste dinheiro. Ruth se reconhece na escultura que Dalua fez. Virgílio descobre que Malu falou para os jornalistas que Marcos terminou o noivado. Para se vingar de Manoela, Virgílio manda destruir o carrinho de sanduíches dela. Virgílio pede desculpas para Breno.

Isaura pede para Raquel arrumar um emprego. Marcos vai à casa de Floriano e fica confuso ao ver Ruth e Raquel juntas. Marcos se aproxima de Raquel pensando ser Ruth e ela o apresenta à mãe. Ruth fica chocada e diz para Isaura que Raquel roubou Marcos dela. Joel e os rapazes combinam de botar fogo no carrinho de Manoela. Raquel e Marcos vão ao bar do Alemão. Wanderlei se aproxima do casal, fala com Raquel e Marcos fica atordoado. Malu conta a Arlete que Virgílio tem inveja de Breno. Raquel diz a Marcos que mentiu porque se apaixonou por ele.

Marujo pede um barco emprestado para Donato. Marcos diz a Floriano que quer se casar com Raquel. César chama a atenção de Malu pela festa que ela está dando em casa. Marcos chega e também repreende a irmã, que é fotografada por um jornalista. Virgílio e Clarita chegam em casa também. Virgílio chega em casa e expulsa os convidados de Malu. Santiago e Vasco provocam um incêndio no carrinho de Manoela. Dalua acha o querosene usado para queimar a barraca de Manoela. Ruth diz para Raquel fazer Marcos feliz.

Wanderlei vai procurar Raquel. Breno fica indignado ao saber que puseram fogo no carrinho de Manoela. Ruth conversa com Dalua e confessa que está muito triste porque Raquel lhe roubou o namorado. Manoela vai à delegacia prestar queixa, mas o delegado não lhe dá atenção. Virgílio fica indignado ao ler no jornal a reportagem sobre a sua família. Dalua vigia Raquel e se aproxima dela com uma corda nas mãos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.