Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (6)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (6) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos e Vanderlei trocam socos e pontapés.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Marcos e Vanderlei trocam socos e pontapés. Tônia fica do lado de fora da casa e vê Malu junto com Joel. Ela atira uma pedra, mas acerta Breno. Tônia é flagrada e Virgílio diz que foi um atentado contra o prefeito. Ela vai para a cadeia e Virgílio diz que só vai retirar a queixa se ela ficar com ele.

Depois, tenta agarrá-la e Otavinho fotografa. Raquel confessa a Marcos que foi ela quem agarrou Vanderlei. Marcos lhe dá uma bofetada . No dia seguinte, Marcos tenta trancar Raquel no quarto, mas ela foge para se encontrar com Vanderlei.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.