Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Virgilio finge surpresa ao saber que Breno renunciou à prefeitura.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Virgilio finge surpresa ao saber que Breno renunciou à prefeitura. Tônia estranha a atitude de Breno. Vera fica furiosa com ele porque não lhe disse nada e o manda dormir na sala. Marujo começa a trabalhar com um realejo. Os pescadores vão à missa pela alma de “Ruth” e Raquel, com peruca, se esconde no fundo da igreja.

Raquel liga de novo para Ruth, diz que deseja falar com Marcos, mas não deixa seu nome, deixando a irmã furiosa. Malu dança como uma odalisca para Alaor e, finalmente, os dois dormem juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.