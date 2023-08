Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Enquanto Vanderlei tenta de todas as formas despachar Raquel, o detetive de plantão avisa Virgílio.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Enquanto Vanderlei tenta de todas as formas despachar Raquel, o detetive de plantão avisa Virgílio. Donato invade o quarto de Floriano e rouba o seu dinheiro. Virgílio diz a Marcos que Raquel está passando mal e lhe dá o endereço do bar onde ela está. Malu não aguenta mais ver Duarte tomando conta dela e o obriga a voltar para o Rio.

Marcos não chega a tempo de flagrar Raquel com Vanderlei. Floriano denuncia o roubo do seu dinheiro e todos desconfiam de Donato. O delegado chega à casa do pescador para uma busca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.