Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos diz ao delegado que o revólver foi roubado de seu cofre.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Marcos diz ao delegado que o revólver foi roubado de seu cofre. Clarita comenta com Ruth que só pode ter sido Virgilio porque apenas ele, Marcos e Raquel conheciam o segredo do cofre. Glorinha conta a Tito que ouviu Marujo dizer que afundou os barcos com Donato.

Os pescadores decidem desprezar Marujo e Chico Belo o expulsa de sua casa. No seu depoimento, Clarita deixa escapar que Marcos falou que ia eliminar Vanderlei. Donato rasga o vestido de noiva de Glorinha. Malu faz massagem nas costas de Alaor.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.