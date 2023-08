Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (2)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (2) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Triste, Ruth olha os noivos durante a cerimônia.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Triste, Ruth olha os noivos durante a cerimônia. Andréa dá um beijo em Marcos. Curioso, Virgílio observa Clarita conversando com Alemão. Virgílio manda Zé Pedro colocar o espantalho na praça. Juju e Sampaio comentam sobre a falta de convidados na igreja. Malu e Carola decidem ir para a fazenda. Zé Pedro deixa o espantalho na placa da praia. Malu leva um tombo e acaba sendo carregada por Alaor. Dalua diz para Glorinha que vai a um médico no Rio de Janeiro. Tito vai para o Rio de Janeiro. Clarita, Virgílio e Zé Luiz chegam em Pontal.

Ruth conta a Dalua que Marcos e Raquel viajaram para os EUA em lua-de-mel. Breno fica tenso ao ver na praia o espantalho. Revoltada, Tônia toma as dores de Breno e começa a convocar o povo a ficar do lado dele. Breno discursa para o povo e é aplaudido. Ruth, Tônia e Manoela vão à casa do prefeito dar apoio a ele. Malu e Carola decidem ir para Pontal. Munhoz sugere que Virgílio pode estar por atrás da criação do espantalho. Virgílio confessa a Tônia que a quer e tenta agarrá-la. Dalua diz a Ruth que quando ele ficar bom vai se casar com ela.

Tito avisa ao pai que pediu demissão e decidiu ficar em Pontal. Dalua conta para Glorinha e Alzira que Ruth vai levá-lo ao médico. Marcos e Raquel chegam em Nova York. Arlete promete ajudar Ruth a encontrar um bom médico para Dalua. Malu acusa Virgílio de ter planejado o espantalho. Alzira avisa Dalua que Ruth chegou para levá-lo ao médico. Dalua pede a Alzira que tome conta de Glorinha. Glorinha diz a Donato que Chicão está comprando um barco. Tônia vai ao restaurante de Joel e diz que precisa conversar com ele e os dois acabam fazendo as pazes.

Donato tenta agarrar Glorinha. Chicão mostra para Do Carmo o barco que Tito lhe deu. Virgílio agarra Tônia, que lhe dá uma mordida. Clarita revela a Virgílio que o viu beijando uma garota na boate. Na casa de Virgílio, Dalua conta a todos que Raquel é falsa e que não gosta de Marcos e sim, de Wanderlei. Após discutir com Raquel, Marcos fica desapontado com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.