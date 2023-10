Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (18)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (18) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth reclama com Isaura.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Ruth reclama com Isaura. Do Carmo decide fazer as pazes com Chico Belo. Malu combina com Otavinho de tirar fotos para uma revista de nus femininos. Ruth fica sabendo da audiência com o juiz. Vanderlei cobra de Cé­sar a escritura da fazenda e ele diz que só vai entregá-la depois da audiência.

Dalua faz exames de sanidade mental. Ele aproveita um descuido dos enfermeiros e foge do quarto. Todos saem à sua procura. Donato encontra o copo de leite com álcool e o esconde. Os médicos encontram Dalua na rodoviária.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.