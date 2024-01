Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos diz a Ruth que não está preocupado com as ameaças de Dalua.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Marcos diz a Ruth que não está preocupado com as ameaças de Dalua. Virgilio briga com Clarita porque ela compactuou com a farsa de Ruth. Alzira encontra Dalua no jardim da casa de Marcos e este o trata como amigo. Alzira percebe só um banho frio vai acalmar Dalua e o joga na piscina.

Depois o salva e ele passa a confundi-la com Rutinha. Malu conta para Alaor que Ruth está viva. Servilio expulsa Vilma de casa. Vera entra de sócia no bazar de Tônia. Breno invade a casa de Virgílio para pegar o cartaz de Vera e Virgilio o vê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.