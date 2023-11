Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (15) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Isaura aconselha Raquel a contar a verdade para Marcos.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Isaura aconselha Raquel a contar a verdade para Marcos. Munhoz dá um anel de noivado a Tônia. Vitor consegue empréstimo no banco e desiste de vender o restaurante. Virgílio comenta com Juju que não sabe por que Sampaio passou mal. César reclama com Ar­lete por ela ter aceitado aplicar injeções em Sam­paio.

Raquel se apronta para deixar o barraco abandonado e vai até a casa de Vanderlei. Sem dizer que é a verdadeira Raquel, ela afirma que o perdoou. Vanderlei tenta beijá-la a força, mas Raquel o afasta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.