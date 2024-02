Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Ruth manda Raquel embora, mas esta diz que só vai depois de conversar com Isaura.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta quarta-feira

Ruth manda Raquel embora, mas esta diz que só vai depois de conversar com Isaura. A mãe diz a Ra­quel que não quer mais vê-­Ia. Alaor encontra Malu sentada no telhado e dá uma bronca nela por ter botado o anúncio para vender o bezerro. Ela pede perdão e os dois se beijam apaixonados.

Maria Helena revela a Vera que vendeu para Virgilio o cartaz em que ela aparecia nua e ele chantageou Bre­no. Malu conta a Clarita que fez as pazes com Alaor. Ca­rola aceita o pedido de casamento de Zé Luiz. Malu discute com Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.